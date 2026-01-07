Los concursantes de El Desafío analizan sus habilidades antes del estreno y confiesan sus puntos fuertes

Antes de enfrentarse a los retos, los concursantes analizan sus capacidades con sinceridad. María José Campanario asegura que el tiro al plato le resulta relajante, mientras Eduardo Navarrete se siente cómodo en pruebas de altura. Otros destacan su memoria, sentido del humor o habilidades artísticas.

La cautela aparece en desafíos como la apnea, donde nadie se otorga la máxima puntuación. El estreno de la nueva temporada permitirá comprobar si estas previsiones se traducen en resultados reales sobre el escenario.