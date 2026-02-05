Cómo preparar el crujiente de requesón con frutos secos de Eva Arguiñano

Eva y Karlos Arguiñano presentan una receta de crujiente de requesón con pistachos, almendras y dátiles corta y accesible para aficionados a la cocina. La combinación de frutos secos tostados con requesón y pasta filo ofrece un contraste de texturas que convierte este postre en una opción llamativa para compartir en cualquier ocasión.

La propuesta destaca por su preparación detallada: superponer y cortar láminas de pasta filo, mezclar el requesón con los frutos secos triturados y hornear hasta obtener un resultado dorado y crujiente. El toque final de jarabe aromatizado con agua de azahar remata un plato que trasciende lo tradicional sin complicaciones técnicas.