COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Cómo preparar el crujiente de requesón con frutos secos de Eva Arguiñano
En Cocina Abierta, Eva y Karlos Arguiñano enseñan paso a paso un postre crujiente de requesón, pistachos, almendras y dátiles, ideal para sorprender en casa con un sabor original y textura única.
Eva y Karlos Arguiñano presentan una receta de crujiente de requesón con pistachos, almendras y dátiles corta y accesible para aficionados a la cocina. La combinación de frutos secos tostados con requesón y pasta filo ofrece un contraste de texturas que convierte este postre en una opción llamativa para compartir en cualquier ocasión.
La propuesta destaca por su preparación detallada: superponer y cortar láminas de pasta filo, mezclar el requesón con los frutos secos triturados y hornear hasta obtener un resultado dorado y crujiente. El toque final de jarabe aromatizado con agua de azahar remata un plato que trasciende lo tradicional sin complicaciones técnicas.