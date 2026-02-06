Roberto Leal deja a Manu y Rosa sin palabras con un inesperado reproche en su despedida del concurso

Durante su despedida en Pasapalabra, Roberto Leal reconoció el gran nivel general de Manu y Rosa, aunque no quiso pasar por alto sus dificultades en la prueba de La Pista. “Me habéis dado unas tardes tremendas con la música”, les dijo entre risas, recordando sus intentos fallidos con temas como ‘Francisco alegre’.

El presentador destacó que sus rachas en esta prueba eran tan imprevisibles que Manu llegó a asegurar que jugaba “sin presión”. Aun así, ambos han dejado momentos memorables en el concurso, sorprendiendo al público con sus plenos más celebrados pese a los tropiezos musicales.