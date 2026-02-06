La emocionante reacción de Rosa al compartir con su madre el histórico bote en un momento familiar lleno de lágrimas y humor

Rosa contactó con su madre tras conquistar el mayor bote de Pasapalabra y no pudo contener la emoción. Entre lágrimas, le preguntó: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar que me llevo 2.716.000 euros?”, un gesto que hizo aflorar su acento argentino y la complicidad familiar.

La concursante explicó que su familia es de pizzeros y que esa es su forma habitual de celebrar. Su madre, Irma, apareció también emocionada al descubrir en directo que su hija había hecho historia, recibiendo de Rosa un mensaje lleno de cariño y gratitud.