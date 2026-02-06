Miguel Salazar se enfrenta a lo impensable cuando Juanito entra en parada cardiaca

El pequeño Juanito empeora rápidamente, con fiebre persistente y sospechas de una meningitis sin diagnóstico claro. Ante la desesperación de Luz y la negativa de Gabriel a una punción espinal, la llegada de Miguel, médico especializado en pediatría, parece la última esperanza.

Cuando Miguel examina al bebé, descubre una parada cardiaca que lo coloca al borde de la muerte. La trama gira hacia una carrera contra el reloj mientras intenta reanimarlo con la ayuda de Luz en Sueños de libertad.