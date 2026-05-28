El comentario de Ana Obregón sobre depilación que desata las risas en Y ahora Sonsoles

Ana Obregón ha vivido un momento de lo más inesperado en Y ahora Sonsoles después de que los colaboradores le sacaran los colores con una conversación sobre depilación.

La actriz terminó confesando una situación personal entre bromas y provocó las risas de todo el plató, incluida Sonsoles Ónega. El instante se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

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