Coliflor gratinada con salsa Aurora: La receta saludable para invierno de Arguiñano

La preparación incluye cocer la coliflor, elaborar una bechamel ligera y añadir tomate para convertirla en salsa aurora, luego gratinarla con queso mozzarella hasta dorar.

La receta busca ofrecer una alternativa saludable con una verdura de invierno, destacando la textura adecuada de la salsa y tiempos concretos de cocción para optimizar resultados en casa.