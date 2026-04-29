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LA VOZ KIDS
Los coaches de La Voz Kids desvelan sus emociones antes del estreno: “Estoy sobrecogido”
Eva González recoge las confesiones más personales de los coaches, que avanzan cómo afrontan esta nueva edición cargada de emoción.
La nueva temporada de La Voz Kids llega con grandes expectativas y, antes de su estreno, los coaches han compartido cómo viven esta experiencia. Ana Mena destaca la ilusión de acompañar a los talents, mientras Edurne subraya la emoción de descubrir voces tan jóvenes.
Luis Fonsi asegura que quiere que los niños vivan momentos inolvidables y Antonio Orozco reconoce sentirse impactado. Todos coinciden en que será una edición llena de sentimientos intensos y recuerdos únicos.