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TU CARA ME SUENA
Aníbal Gómez desvela su inesperado sueño: “Quería bailar jotas”
El concursante rememora cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y sorprende al confesar cuál era su verdadera aspiración artística antes de dedicarse al humor.
En Tu cara me suena, Aníbal Gómez ha echado la vista atrás para recordar cómo comenzó su trayectoria profesional en el mundo del espectáculo.
El artista ha confesado que, lejos de la comedia, su gran ilusión era dedicarse al baile tradicional y pasar su vida sobre los escenarios interpretando jotas regionales.