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Sueños de libertad
El hallazgo clave de Darío acerca a Marta al paradero de Fina
Un nuevo indicio proporcionado por Darío cambia el rumbo de la búsqueda de Fina, situando a Marta cada vez más cerca de resolver su desaparición en la serie Sueños de libertad.
La investigación de Marta da un giro importante gracias a la información que le aporta Darío. La nueva pista se convierte en una pieza fundamental para avanzar en el caso y reduce la incertidumbre sobre el destino de Fina.
A medida que encaja las piezas, Marta se acerca a descubrir la verdad.