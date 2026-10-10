Clara y Jaime se casan sin conocer su parentesco

La tensión dramática alcanza cotas insospechadas en Las hijas de la criada cuando la trama de secretos familiares roza el abismo del incesto. En una secuencia cargada de vértigo e incertidumbre, Gustavo despliega todos sus esfuerzos para evitar que se consume una unión que habría marcado para siempre y de forma trágica la vida de los protagonistas.

A pesar de la intervención de Gustavo para frenar el enlace en el último momento, Clara y Jaime terminan contrayendo matrimonio sin ser conscientes todavía del parentesco que los une. Este estremecedor giro argumental deja a los espectadores en vilo, anticipando las devastadoras consecuencias que estallarán cuando la verdad sobre sus orígenes salga finalmente a la luz.