Cihan revela a Serhat que Tibet es el padre de Kader en El Secreto

El misterio sobre los orígenes de Kader ha dado un giro decisivo en El Secreto. Cihan llevaba tiempo sospechando que Tibet podía ser su padre, especialmente después de recordar que no estuvo presente cuando Zeynep recogió muestras de ADN durante la fiesta de Hayal.

Sus dudas aumentaron al descubrir una llamada de Azra a Tibet en su teléfono móvil. Para salir de dudas, Cihan consiguió una muestra de ADN y confirmó sus sospechas. Con los resultados en la mano, ha revelado a Serhat que Tibet es el padre de Kader, dejándole ante una verdad completamente inesperada.