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EL SECRETO
Cihan manipula a Serhat con nuevas revelaciones sobre Zeynep y consigue sembrar la desconfianza en El secreto
El hermano de Serhat aprovecha una conversación sobre Hayal para cargar contra Zeynep y contarle varios secretos que terminan provocando la furia del empresario.
Mientras hablan sobre el estado de Hayal, Cihan asegura que Ebru llegó a hacerle una prueba de ADN y acusa a Zeynep de interesarse únicamente por el dinero. Su objetivo es conseguir que Serhat deje de confiar en ella.
Para aumentar sus sospechas, también revela que Zeynep encontró el teléfono secreto de Berrak durante el cumpleaños de Hayal. Abrumado por todo lo que acaba de descubrir, Serhat pierde los nervios y exige conocer toda la verdad en El Secreto.