Christopher Lloyd desvela en El Hormiguero por qué no piensa jubilarse y qué le gustaría ver del futuro

Christopher Lloyd ha pasado por El Hormiguero para conmemorar los 40 años del estreno de Regreso al futuro. El intérprete, recordado por su papel del carismático Doc Brown, compartió anécdotas del rodaje y sorprendió con su energía y humor.

Durante la charla, el actor confesó que no se plantea la jubilación y que seguir actuando le mantiene vivo. Además, reveló que, si pudiera viajar en el tiempo, iría al futuro para conocer cómo la humanidad resuelve los grandes desafíos actuales.