Chiquito de la Calzada sigue sin plaza en Málaga mientras su estatua espera en un salón particular

La estatua de bronce creada por Juan Vega permanece en el salón del empresario malagueño Félix Martín Rojas, amigo del cómico. Él recuerda la promesa del alcalde y lamenta que la voluntad de Chiquito siga pendiente de cumplirse.

Aunque existe otra figura en honor al humorista, esta era la que el propio Chiquito deseaba ver en su Málaga natal. La familia denuncia la demora en la autorización municipal, mientras Félix admite que, pese a disfrutar su presencia en casa, espera verla pronto instalada en la plaza proyectada.