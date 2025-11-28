Antena 3 LogoAntena3
Castañas con fritango, de Karlos Arguiñano

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Castañas al fritango: el guiso tradicional que triunfa en otoño

Descubre cómo preparar unas castañas al fritango con la receta sencilla y llena de sabor que Karlos Arguiñano comparte para disfrutar en los días más fríos.

Karlos Arguiñano enseña a cocinar castañas al fritango, un plato típico que combina ingredientes sencillos con un resultado lleno de aroma y tradición. Ideal para compartir en familia.

El chef destaca que el secreto está en el punto de cocción y el sofrito. Es un guiso que reconforta y sorprende por su sabor, una receta de Cocina abierta de Karlos Arguiñano que puedes realizar en estas fechas.

