Castañas al fritango: el guiso tradicional que triunfa en otoño

Karlos Arguiñano enseña a cocinar castañas al fritango, un plato típico que combina ingredientes sencillos con un resultado lleno de aroma y tradición. Ideal para compartir en familia.

El chef destaca que el secreto está en el punto de cocción y el sofrito. Es un guiso que reconforta y sorprende por su sabor, una receta de Cocina abierta de Karlos Arguiñano que puedes realizar en estas fechas.