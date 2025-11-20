Publicidad
Y ahora Sonsoles
Carmen Thyssen renuncia a su título de baronesa para convertirse en ciudadana andorrana
La hasta ahora baronesa Thyssen-Bornemisza ha decidido abandonar su nacionalidad suiza y su título nobiliario para poder obtener la nacionalidad andorrana, según revela Nacho Gay.
Carmen Thyssen-Bornemisza ha dado un paso decisivo al renunciar a su nacionalidad suiza, lo que supone también perder el derecho a utilizar el apellido Thyssen-Bornemisza y su título de baronesa. La decisión responde a los requisitos legales de Andorra, país que no permite la doble nacionalidad.
La conocida coleccionista de arte adoptará el nombre de Carmen-Thyssen tras la cancelación inmediata de su pasaporte suizo y de toda documentación vinculada a esa identidad, tal y como explica Nacho Gay en su análisis.