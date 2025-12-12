Carmen Quesada rememora con emoción a Arturo Fernández en vísperas de Navidad y pone en marcha un rastrillo solidario

Carmen Quesada, viuda de Arturo Fernández, se mostró conmovida al recordar al intérprete asturiano, al que describió como el amor de su vida, incluso seis años después de su fallecimiento. En Y ahora Sonsoles, destacó que la memoria de su vínculo sigue viva y que agradece profundamente la experiencia de haber compartido décadas junto a él. Antena3

Frente a la melancolía que acompañan estas fechas, Quesada ha decidido canalizar sus recuerdos en una acción solidaria: organiza por vigésima vez un rastrillo navideño en Marbella con el objetivo de recaudar fondos para Cáritas.