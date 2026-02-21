PASAPALABRA
Carlos Marco sorprende a Arturo Valls en La Pista y regala el premio a Ingrid García-Johnson
El cantante se impone en el duelo musical tras varias victorias de Arturo Valls y protagoniza un gesto inesperado al ceder el premio a Ingrid García-Johnson.
Arturo Valls se había convertido en el gran dominador de La Pista durante su paso por Pasapalabra, imponiéndose en sus tres enfrentamientos frente a Ingrid García-Johnson, incluso en su género favorito. El presentador volvió a ganar en su último programa, manteniendo su racha en la prueba musical.
Sin embargo, Carlos Marco fue el más rápido en resolver y se hizo con el premio. Aunque era el justo ganador, decidió entregarle el libro a su compañera. “Es el premio de consolación”, le dijo Ingrid, agradecida por el gesto del músico en pleno plató.
