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Cairo, el perro viral que conquista a los reyes y emociona con historias de superación personal
La popularidad de Cairo trasciende las redes sociales y llega hasta la Casa Real, donde sus vídeos han sido reconocidos por su impacto positivo en personas que atraviesan momentos difíciles.
Cairo se ha convertido en un fenómeno viral gracias a unos vídeos que, más allá del entretenimiento, han servido de apoyo emocional para muchas personas. Su historia ha captado la atención incluso de los Reyes.
Según explican en el programa, hay testimonios de seguidores que aseguran haber superado etapas de depresión gracias al contenido protagonizado por este perro, cuyo alcance no deja de crecer.