Cairo, el perro viral que conquista a los reyes y emociona con historias de superación personal

Cairo se ha convertido en un fenómeno viral gracias a unos vídeos que, más allá del entretenimiento, han servido de apoyo emocional para muchas personas. Su historia ha captado la atención incluso de los Reyes.

Según explican en el programa, hay testimonios de seguidores que aseguran haber superado etapas de depresión gracias al contenido protagonizado por este perro, cuyo alcance no deja de crecer.