La caída total de Kazim: pierde su fortuna, se queda solo y enfrenta las consecuencias de su pasado

Kazim toca fondo en Una nueva vida tras perder su dinero y su posición. Sin aliados y marcado por la humillación, su situación evidencia el precio de las decisiones que tomó durante años.

A este derrumbe personal se suma la enfermedad y el reencuentro con la hija a la que abandonó, un golpe que acentúa su soledad y abre una etapa decisiva.