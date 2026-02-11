Antena3
Kazim

UNA NUEVA VIDA

La caída total de Kazim: pierde su fortuna, se queda solo y enfrenta las consecuencias de su pasado

Kazim vive su momento más oscuro, arruinado y humillado, mientras una enfermedad y la aparición de la hija a la que abandonó lo obligan a enfrentarse a todo lo que fue.

Kazim toca fondo en Una nueva vida tras perder su dinero y su posición. Sin aliados y marcado por la humillación, su situación evidencia el precio de las decisiones que tomó durante años.

A este derrumbe personal se suma la enfermedad y el reencuentro con la hija a la que abandonó, un golpe que acentúa su soledad y abre una etapa decisiva.

