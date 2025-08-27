Publicidad
Pasapalabra
La broma de Roberto Leal sobre el reguetón ‘Dale, Don Dale’ al explicar qué son "las yales”
La letra de la canción de Don Omar ha generado dudas en Pasapalabra... y una divertida reacción del presentador, que ha sorprendido a todos en el plató.
Durante la prueba Palabras Cruzadas, los equipos han tenido dificultades para completar frases de éxitos del verano de 2004. El reguetón de Don Omar ha sido uno de los más comentados.
Nerea Rodríguez ha preguntado por el significado de “yales” y Roberto Leal ha respondido con un chiste inesperado que ha provocado carcajadas entre los concursantes y el público.