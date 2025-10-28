Publicidad
Pasapalabra
El bote de Pasapalabra rompe récord y Rosa desvela su plan si lo gana
La cifra del bote supera los 2,3 millones y Rosa imagina cómo sería su celebración, mientras Roberto Leal pone en duda que se recoja temprano.
El bote de Pasapalabra ha alcanzado una cifra histórica, superando los 2,3 millones de euros. Rosa, tras recuperar el color naranja, confesó cómo celebraría completar El Rosco.
“Me iría contenta a la cama”, aseguró la concursante, aunque Roberto Leal bromeó sobre una gran fiesta. Manu también negó que se recogieran temprano, dejando el momento lleno de humor.