El bote de Pasapalabra rompe récord y Rosa desvela su plan si lo gana

El bote de Pasapalabra ha alcanzado una cifra histórica, superando los 2,3 millones de euros. Rosa, tras recuperar el color naranja, confesó cómo celebraría completar El Rosco.

“Me iría contenta a la cama”, aseguró la concursante, aunque Roberto Leal bromeó sobre una gran fiesta. Manu también negó que se recogieran temprano, dejando el momento lleno de humor.