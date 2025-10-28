Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El bote de Pasapalabra supera los 2,3 millones y Rosa revela cómo lo celebraría

Pasapalabra

El bote de Pasapalabra rompe récord y Rosa desvela su plan si lo gana

La cifra del bote supera los 2,3 millones y Rosa imagina cómo sería su celebración, mientras Roberto Leal pone en duda que se recoja temprano.

Alberto Mendo
Publicado:

El bote de Pasapalabra ha alcanzado una cifra histórica, superando los 2,3 millones de euros. Rosa, tras recuperar el color naranja, confesó cómo celebraría completar El Rosco.

“Me iría contenta a la cama”, aseguró la concursante, aunque Roberto Leal bromeó sobre una gran fiesta. Manu también negó que se recogieran temprano, dejando el momento lleno de humor.

Antena 3» Vídeos