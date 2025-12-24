Manu dedica un emotivo mensaje a su pueblo de Ávila tras los incendios y lo recuerda en Pasapalabra

Manu pidió permiso a Roberto Leal para enviar un saludo especial a El Arenal, su pueblo en Ávila, afectado por los incendios este año. “Seguro que el que viene remonta con creces”, afirmó.

El concursante, que suele evitar los saludos en Pasapalabra, hizo esta excepción en vísperas de Nochebuena, destacando el cariño que siente por este rincón familiar y la fuerza de sus vecinos.