Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El emotivo mensaje de Manu a su pueblo de Ávila, afectado por los incendios de este año

Pasapalabra

Manu dedica un emotivo mensaje a su pueblo de Ávila tras los incendios y lo recuerda en Pasapalabra

El concursante sorprende antes de El Rosco con unas palabras para El Arenal, localidad abulense que sufrió los incendios este año y que define como “un lugar maravilloso”.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu pidió permiso a Roberto Leal para enviar un saludo especial a El Arenal, su pueblo en Ávila, afectado por los incendios este año. “Seguro que el que viene remonta con creces”, afirmó.

El concursante, que suele evitar los saludos en Pasapalabra, hizo esta excepción en vísperas de Nochebuena, destacando el cariño que siente por este rincón familiar y la fuerza de sus vecinos.

Antena 3» Vídeos