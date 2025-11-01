Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Un bocado crujiente con sabor a mar y huerta
Joseba Arguiñano presenta unas virutas fritas de pescado con piperrada que combinan textura, frescura y tradición. Una receta fácil, sabrosa y perfecta para cualquier ocasión.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba elabora virutas de rape marinadas y fritas en tempura, acompañadas de una piperrada de cebolleta, pimientos verdes y piquillo.
El truco está en el majado de ajo, perejil y aceite que potencia el sabor del pescado. Las virutas se sirven sobre la piperrada, decoradas con perejil fresco para un toque final.