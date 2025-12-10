El beso inesperado de Cloe deja a Marta descolocada

La conexión entre Marta y Cloe crece a cada encuentro pese a las dudas de la empresaria sobre las intenciones de la francesa. Aunque Cloe confesó haber pasado la noche con un guía turístico, sus miradas y confidencias han fortalecido una atracción imposible de ignorar.

Durante una conversación sobre el perfume que Cloe le regaló, la francesa descubre que Marta lo lleva puesto y se acerca para olerlo. El momento se carga de chispa y Cloe termina besándola. Marta reacciona apartándose, confundida y todavía condicionada por el recuerdo de Fina.