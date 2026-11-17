Una decisión inesperada cambió por completo la vida familiar de Elena. Su hija Paz tenía 19 años cuando anunció que quería ser monja tras sentir la llamada de Dios. La noticia dejó a sus padres desconcertados y les costó asumir su marcha.

Tres años después, Loreto, otra de sus cuatro hijas, tomó la misma decisión, reabriendo una herida que comenzaba a cicatrizar. En Y ahora Sonsoles, Elena ha reconocido que, pese a ser creyente, ha sufrido mucho por la ausencia de sus hijas. Sin embargo, tiene claro que no puede retenerlas y debe respetar su elección.