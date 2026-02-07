Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Begoña afronta el momento más crítico en un intenso drama familiar marcado por la lucha por la vida de su bebé
La enfermera vive horas desgarradoras al temer por la salud de Juanito, mientras toma una decisión urgente motivada por el miedo a perderle para siempre.
En el último episodio de Sueños de libertad, Begoña se enfrenta a la situación más angustiosa desde el nacimiento de Juanito. El bebé permanece en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca, y Miguel Salazar lucha contrarreloj para estabilizarlo. Con el diagnóstico de meningitis, la gravedad del pequeño obliga a la joven a tomar una decisión drástica: llamar a Don Agustín para bautizarle cuanto antes.
La precipitación sorprende a Gabriel, quien insiste en que su hijo “tiene toda la vida por delante”. Entre lágrimas, Begoña confiesa su miedo y reza junto a la cuna, aferrándose a la esperanza de un milagro mientras Luz y Miguel continúan haciendo todo lo posible por salvar al bebé.