Eva Fernández descubre uno de los escenarios más sorprendentes de Ágata y Lola: "Esto es un tanatorio real"

Pilar, la médico forense de Ágata y Lola, trabaja en un escenario muy especial. Eva Fernández ha mostrado algunos de sus rincones y ha aclarado que el espacio utilizado durante el rodaje no es un decorado, sino un tanatorio real.

Durante su primer día de grabación, la actriz vivió además una experiencia que la impactó especialmente: en la sala contigua vio cómo maquillaban a una persona fallecida.

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