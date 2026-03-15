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SUEÑOS DE LIBERTAD
Beatriz irrumpe en la fiesta benéfica de Begoña para poner a Gabriel contra las cuerdas
La tensión se dispara tras la inesperada aparición de Beatriz en la gala. Bajo una identidad falsa, la mujer confronta a Gabriel, amenazando con desestabilizar por completo el futuro de la fábrica.
El clima en la colonia se vuelve asfixiante tras los últimos movimientos de Beatriz, quien no ha dudado en presentarse en la gala benéfica organizada por Begoña ocultando su nombre real. En este ambiente de sospechas, la trama de Sueños de libertad alcanza un punto crítico cuando Gabriel se ve forzado a lidiar con el posible chantaje de su exmujer ante la mirada del resto de invitados.
Mientras tanto, la situación en la casa cuna sigue generando momentos de gran carga emocional, con Fina y Claudia volcadas en el cuidado de los más pequeños. Por otro lado, la salud del padre de Luz mantiene en vilo a los protagonistas tras recibir noticias realmente devastadoras sobre su estado terminal.