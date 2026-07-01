Nuria Fergó vuelve a ilusionarse con el amor: así avanza la relación con su nueva pareja

Después de un año desde el final de su relación con Juan Pablo Lauro, Nuria Fergó ha recuperado la ilusión. Según ha desvelado Susana Uribarri en Y ahora Sonsoles, la artista mantiene una relación con Claudio Bruno, a quien conoció por motivos profesionales hace unos meses.

La colaboradora asegura que la cantante está muy feliz con esta nueva etapa. La relación está bastante consolidada, él ya conoce a la hija de Nuria Fergó y, aunque todavía no viven juntos, ambos ya forman parte del entorno familiar del otro.

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