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Nuria Fergó

Y AHORA SONSOLES

Nuria Fergó vuelve a ilusionarse con el amor: así avanza la relación con su nueva pareja

La cantante atraviesa un gran momento personal tras iniciar una nueva relación que ya está muy consolidada y en la que su pareja ha dado un importante paso con su entorno familiar.

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Después de un año desde el final de su relación con Juan Pablo Lauro, Nuria Fergó ha recuperado la ilusión. Según ha desvelado Susana Uribarri en Y ahora Sonsoles, la artista mantiene una relación con Claudio Bruno, a quien conoció por motivos profesionales hace unos meses.

La colaboradora asegura que la cantante está muy feliz con esta nueva etapa. La relación está bastante consolidada, él ya conoce a la hija de Nuria Fergó y, aunque todavía no viven juntos, ambos ya forman parte del entorno familiar del otro.

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