Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Nuria Fergó vuelve a ilusionarse con el amor: así avanza la relación con su nueva pareja
La cantante atraviesa un gran momento personal tras iniciar una nueva relación que ya está muy consolidada y en la que su pareja ha dado un importante paso con su entorno familiar.
Después de un año desde el final de su relación con Juan Pablo Lauro, Nuria Fergó ha recuperado la ilusión. Según ha desvelado Susana Uribarri en Y ahora Sonsoles, la artista mantiene una relación con Claudio Bruno, a quien conoció por motivos profesionales hace unos meses.
La colaboradora asegura que la cantante está muy feliz con esta nueva etapa. La relación está bastante consolidada, él ya conoce a la hija de Nuria Fergó y, aunque todavía no viven juntos, ambos ya forman parte del entorno familiar del otro.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas