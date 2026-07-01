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Y AHORA SONSOLES
Una discusión por unas hamacas acaba con una menor de 13 años hospitalizada tras una agresión
Una disputa en un complejo turístico terminó con una niña de 13 años trasladada al hospital después de sufrir una fractura de nariz y varias contusiones durante una violenta agresión.
Los hechos ocurrieron el 24 de junio, cuando una discusión por unas hamacas fue aumentando de intensidad hasta que un joven español presuntamente agredió a una menor británica de 13 años con puñetazos, además de tirones de pelo e insultos.
Según recoge el programa Y ahora SonsolesY ahora Sonsoles, la adolescente fue atendida en un hospital por una fractura de nariz y diversas contusiones. Algunos testigos aseguran que el hotel no prestó apoyo a los afectados, mientras que el complejo sostiene que su personal actuó de inmediato siguiendo los protocolos de seguridad.
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