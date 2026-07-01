José Andrés revela la clave que permite a su ONG actuar en tiempo récord ante las emergencias

Durante la entrevista en El Hormiguero, José Andrés explicó que World Central Kitchen no es una organización centrada en combatir el hambre, sino en proporcionar comida, agua y soluciones rápidas durante situaciones de emergencia. También repasó algunas de sus intervenciones recientes en distintos lugares del mundo.

El cocinero destacó que el éxito de su modelo pasa por apoyarse en las personas del lugar desde el primer momento. "No hay nada mejor que los locales, que la gente del propio lugar, para ayudar a la gente del país", afirmó al explicar cómo ya están actuando en Venezuela tras el terremoto.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas