Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano recupera un clásico con un pastel de merluza ideal para preparar con antelación
El cocinero propone una receta sencilla de aprovechamiento que puede servirse fría y acompañarse con una salsa rosa casera, perfecta para una comida o celebración.
El pastel de merluza se prepara con pescado cocido, huevos, nata líquida y salsa de tomate. Tras mezclar todos los ingredientes, la elaboración se hornea al baño maría hasta conseguir una textura firme y se deja enfriar antes de desmoldar.
Arguiñano explica en su Cocina abierta, que este plato se puede elaborar con antelación y destaca que nació como una receta de aprovechamiento. La propuesta se completa con una salsa rosa casera elaborada con leche, aceite, tomate frito, zumo de naranja, whisky y sal.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas