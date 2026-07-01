El Hormiguero recibe a un experto que explica los errores que pueden costar una vida en un ahogamiento

Marron cuenta con la colaboración de Miguel Assal, técnico en Emergencias Sanitarias y experto en primeros auxilios, para mostrar en El Hormiguero, las medidas que ayudan a prevenir los ahogamientos y cómo intervenir si se produce una emergencia en el agua.

El espacio recuerda que los ahogamientos provocaron 477 fallecidos en 2025, 47 de ellos menores, y ofrece pautas para identificar una situación de riesgo y actuar correctamente mientras llegan los servicios de emergencia.

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