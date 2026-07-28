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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El batido verde de Karlos Arguiñano con un toque crujiente que aporta energía y vitamina E
Espinacas, aguacate, pepino y un acabado con jamón crujiente convierten esta receta de Karlos Arguiñano en una propuesta refrescante, nutritiva y fácil de preparar para cuatro personas.
Karlos Arguiñano elabora un batido de espinacas y aguacate que destaca por su equilibrio nutricional. Las espinacas aportan hierro, ácido fólico y antioxidantes, mientras que el aguacate suma grasas saludables y vitamina E.
La receta se completa con pepino, zumo de limón y agua fría, y se sirve con jamón serrano crujiente, huevo cocido, nueces y perejil, un contraste de texturas que realza el resultado final.
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