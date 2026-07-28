Arguiñano prepara un orzo con pulpo que convierte la pasta en un plato marinero irresistible

El cocinero explica cómo cocinar el orzo incorporando poco a poco el caldo de marisco, mientras prepara un sofrito de hortalizas que aporta intensidad y equilibrio al conjunto.

Las patas de pulpo, doradas previamente en la sartén y servidas sobre la pasta, completan una receta para cuatro personas que reúne proteínas, carbohidratos y un marcado sabor marinero.

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