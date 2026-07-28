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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Arguiñano prepara un orzo con pulpo que convierte la pasta en un plato marinero irresistible
Karlos Arguiñano elabora una receta de orzo con pulpo en la que combina verduras, caldo de marisco y pimiento choricero para lograr un plato completo, equilibrado y muy sabroso.
El cocinero explica cómo cocinar el orzo incorporando poco a poco el caldo de marisco, mientras prepara un sofrito de hortalizas que aporta intensidad y equilibrio al conjunto.
Las patas de pulpo, doradas previamente en la sartén y servidas sobre la pasta, completan una receta para cuatro personas que reúne proteínas, carbohidratos y un marcado sabor marinero.
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