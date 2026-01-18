La batalla entre Seren y Uras estalla mientras Bahar teme nuevas heridas en la familia

Seren se niega a que Uras se lleve a los niños y le deja claro que no quiere que estén cerca de Maral, la mujer con la que él rehace su vida. La situación indigna también a Bahar, incapaz de comprender que su hijo repita errores del pasado.

La tensión aumenta en casa cuando las discusiones entre Seren y Uras vuelven a desestabilizar a toda la familia. Entre nervios y enfrentamientos, Renacer muestra un ambiente cada vez más cargado en el que cualquier decisión podría cambiarlo todo.