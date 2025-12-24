Publicidad
RENACER
Bahar entra en pánico al ver a Umay y Parla heridas en una noche que termina en tragedia
Bahar se alarma al encontrarse con Umay y Parla heridas, incapaz de comprender cómo han llegado a esa situación. Su reacción refleja el miedo y la incertidumbre al ver el estado en el que aparecen ambas jóvenes.
Los hechos de esa noche desembocan en una tragedia que afecta directamente a la familia Yazuzoglu.