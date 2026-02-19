Publicidad
PASAPALABRA
Bad Bunny impulsa el ¿Dónde Están? de Pasapalabra mientras Carlos Marco consuma un pleno decisivo
El artista puertorriqueño se convierte en foco mediático en Pasapalabra; en la prueba musical ¿Dónde Están? el nuevo concursante acaricia el pleno y Carlos Marco consigue todas las respuestas al instante.
El invitado musical elevó el pulso del formato, atrayendo miradas hacia una dinámica donde la memoria musical y el conocimiento fueron protagonistas.
Adri, recien llegado al concurso, casi logra un pleno, pero fue Carlos Marco quien se destacó al completar con éxito todas las respuestas, entregando valiosos segundos a su concursante.