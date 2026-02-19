Antena3
Bad Bunny protagonista del ¿Dónde Están?

PASAPALABRA

Bad Bunny impulsa el ¿Dónde Están? de Pasapalabra mientras Carlos Marco consuma un pleno decisivo

El artista puertorriqueño se convierte en foco mediático en Pasapalabra; en la prueba musical ¿Dónde Están? el nuevo concursante acaricia el pleno y Carlos Marco consigue todas las respuestas al instante.

El invitado musical elevó el pulso del formato, atrayendo miradas hacia una dinámica donde la memoria musical y el conocimiento fueron protagonistas.

Adri, recien llegado al concurso, casi logra un pleno, pero fue Carlos Marco quien se destacó al completar con éxito todas las respuestas, entregando valiosos segundos a su concursante.

