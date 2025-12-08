Backstage de La Voz: la mágica conexión entre los coaches

La convivencia en el plató ha reforzado el vínculo entre los cuatro coaches, que han compartido momentos de humor y cariño detrás de las cámaras. Sebastián Yatra ha destacado la confianza que existe entre ellos y la energía positiva que han mantenido durante toda la edición.

Malú, con su amplia experiencia, ha guiado al grupo con naturalidad, mientras que Pablo López ha aportado cercanía y apoyo constante. La incorporación de Mika ha sido una revelación por la sensibilidad y bondad que transmite, completando una dinámica que ha conquistado al público y a los propios participantes.