Backstage de La Voz: la mágica conexión entre los coaches
En el backstage de La Voz, Sebastián Yatra, Malú, Pablo López y Mika han demostrado una complicidad especial. Sus gestos, bromas y confesiones reflejan la sólida amistad surgida durante la edición.
La convivencia en el plató ha reforzado el vínculo entre los cuatro coaches, que han compartido momentos de humor y cariño detrás de las cámaras. Sebastián Yatra ha destacado la confianza que existe entre ellos y la energía positiva que han mantenido durante toda la edición.
Malú, con su amplia experiencia, ha guiado al grupo con naturalidad, mientras que Pablo López ha aportado cercanía y apoyo constante. La incorporación de Mika ha sido una revelación por la sensibilidad y bondad que transmite, completando una dinámica que ha conquistado al público y a los propios participantes.