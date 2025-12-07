Los 'partos' simulados, explicados por una diseñadora de bebés reborn

Estefanía, diseñadora de bebés reborn, se ha posicionado en Y ahora Sonsoles sobre la realización de 'partos' simulados para entregar sus creaciones. Esta técnica busca dar realismo, pero no todas las coleccionistas la aceptan.

Mientras algunas consideran que es parte de la experiencia, otras lo ven como un insulto. El debate sigue abierto sobre hasta dónde puede llegar la pasión por estos muñecos hiperrealistas.