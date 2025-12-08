Publicidad
Y ahora Sonsoles
Cómo dejar impecables el árbol de Navidad y los adornos antes de decorar la casa
Con el puente como inicio de la temporada navideña, es el momento ideal para recuperar el árbol, el pesebre y los adornos, dándoles una limpieza sencilla que asegure un resultado perfecto.
Ordenatriz explica cómo limpiar el árbol introduciendo cada rama en agua con jabón y secándola con aire del secador para retirar el polvo. Recomienda guardarlo en una bolsa resistente y recuerda que, si falta espacio, los árboles virales como el medio árbol o el de espumillón pueden ser una alternativa práctica.
Las luces también pueden organizarse fácilmente. Usar una bobina, cartón o una bolsa específica evita enredos y facilita tanto su colocación como su almacenaje para las próximas fiestas navideñas.