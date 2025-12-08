Cómo dejar impecables el árbol de Navidad y los adornos antes de decorar la casa

Ordenatriz explica cómo limpiar el árbol introduciendo cada rama en agua con jabón y secándola con aire del secador para retirar el polvo. Recomienda guardarlo en una bolsa resistente y recuerda que, si falta espacio, los árboles virales como el medio árbol o el de espumillón pueden ser una alternativa práctica.

Las luces también pueden organizarse fácilmente. Usar una bobina, cartón o una bolsa específica evita enredos y facilita tanto su colocación como su almacenaje para las próximas fiestas navideñas.