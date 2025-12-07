Carolina Lapausa revela cómo es Luz: un personaje fuerte y leal

En una entrevista para Sueños de libertad, Carolina Lapausa describe a Luz como “una mujer con mucho carácter, pero muy leal”. Su personalidad será clave en los próximos giros de la historia.

La actriz asegura que este papel le permite explorar emociones intensas y retos interpretativos. Luz promete convertirse en uno de los personajes más recordados por su fuerza y autenticidad.