Albóndigas de pollo con salsa de calabacín: la receta de Arguiñano que invita a cocinar en familia

Karlos Arguiñano atiende la petición de Valeria, desde Salamanca, y cocina unas albóndigas de pollo acompañadas de una suave salsa de calabacín. El cocinero resalta que esta receta es ideal para que los niños participen en tareas sencillas, fomentando la creatividad y el gusto por la cocina en familia.

Recuerda que el pollo es una carne con poca grasa, por lo que el tiempo de cocción debe controlarse para evitar que se reseque. Arguiñano aconseja integrar las albóndigas en la salsa el tiempo justo para que absorban sabor y mantengan una textura tierna y jugosa.