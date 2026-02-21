Arturo Valls, Olivia Molina y Antonio desesperan en la prueba más difícil de Pasapalabra: solo un acierto y un sonoro “¿¡Qué ha pasado!?”

Antonio, Arturo Valls y Olivia Molina fueron los encargados de inaugurar el ¿Dónde Están? en una entrega especialmente exigente de Pasapalabra. La prueba, considerada una de las más complicadas del formato, puso contra las cuerdas al equipo azul desde el primer intento.

Fallo tras fallo, ninguno logró encadenar aciertos para recordar la posición de las palabras. La frustración fue evidente en plató: “¿¡Qué ha pasado!?”, exclamaron antes de que la actriz sentenciara entre risas nerviosas: “Qué horror”.