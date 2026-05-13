Arón Piper y Marco Cáceres recuerdan los trabajos que tuvieron antes de alcanzar la fama

Durante su entrevista en El Hormiguero, Arón Piper y Marco Cáceres echaron la vista atrás para recordar cómo fueron sus comienzos antes de hacerse conocidos. Ambos confesaron que trabajaron repartiendo flyers y captando clientes para discotecas mientras buscaban oportunidades como actores.

Marco también explicó que llegó a trabajar como lavaplatos en Inglaterra en una etapa complicada de su vida. Por su parte, Arón reconoció que ganaba poco dinero entonces y que aquella experiencia le ayudó a valorar mucho más todo lo que consiguió después con su carrera artística.