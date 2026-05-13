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Y AHORA SONSOLES
El organizador de la polémica lotería de Igorre rompe su silencio y asegura que no se ha quedado el dinero de nadie
La controversia por el sorteo celebrado en Igorre sigue creciendo mientras el responsable de la organización defiende la legalidad del proceso y niega cualquier tipo de fraude.
El responsable de la lotería de Igorre, en Vizcaya, ha hablado a través de WhatsApp con la reportera del programaY ahora Sonsoles, Flavia Bertolini, después de la polémica generada por el resultado del sorteo. En el mensaje, ha asegurado que todo se realizó correctamente y ha rechazado las acusaciones recibidas en los últimos días.
El organizador también ha señalado que en los próximos días dará explicaciones. La situación ha provocado un gran revuelo entre los vecinos y numerosos comentarios en torno a este sorteo celebrado en la localidad vizcaína.