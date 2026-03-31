Arguiñano sorprende con una lubina en salsa de mejillones llena de sabor y fácil de preparar

Karlos Arguiñano elabora una lubina con salsa de mejillones que destaca por su sencillez y su resultado lleno de sabor. El plato combina pescado fresco con una base marinera que potencia el conjunto.

La receta apuesta por ingredientes accesibles y una preparación rápida, lo que la convierte en una opción perfecta para el día a día sin renunciar a un resultado atractivo y equilibrado.