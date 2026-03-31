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Una forma diferente de tomar el pescado

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Arguiñano sorprende con una lubina en salsa de mejillones llena de sabor y fácil de preparar

El cocinero propone una receta sencilla de lubina acompañada de una sabrosa salsa de mejillones, ideal para quienes buscan un plato rápido, saludable y con un toque marinero en casa.

Carmen Pardo
Publicado:

Karlos Arguiñano elabora una lubina con salsa de mejillones que destaca por su sencillez y su resultado lleno de sabor. El plato combina pescado fresco con una base marinera que potencia el conjunto.

La receta apuesta por ingredientes accesibles y una preparación rápida, lo que la convierte en una opción perfecta para el día a día sin renunciar a un resultado atractivo y equilibrado.

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