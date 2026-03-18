Arguiñano sorprende con unas lentejas diferentes: el ingrediente inesperado que transforma este guiso clásico

En su programa, Karlos Arguiñano elabora unas lentejas con boniato que destacan por su sabor y sencillez. El cocinero muestra paso a paso cómo integrar este ingrediente para aportar un matiz dulce al plato tradicional.

La receta combina productos habituales con este toque distintivo, logrando un guiso completo y nutritivo. Una propuesta que mantiene la esencia de las lentejas, pero con una elaboración que invita a probar algo diferente en casa.